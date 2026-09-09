Frontiers: женщины используют доброту как оружие конкуренции

Группа психологов под руководством Университета Сент-Мэрис в Канаде выяснила, что женщины намеренно используют доброту и щедрость как инструмент манипуляции в конкуренции с другими представительницами своего пола.
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