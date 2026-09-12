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Царьград

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Названы самые опасные для животных домашние растения

Названы самые опасные для животных домашние растения

Биолог предупредил об опасности лилий, рододендронов и алоэ для домашних питомцев.Лилии, рододендроны, пророщенные луковицы тюльпанов и алоэ вера могут быть токсичны и опасны для домашних животных.

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