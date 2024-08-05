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Завершился этап регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва

Завершился этап регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва. Сегодня, 5 августа, в окружной столице прошла жеребьёвка по распределению эфирного времени на радио и телевидении, а также печатной площади в муниципальных СМИ между зарегистрированными кандидатами в депутаты.

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