Завершился этап регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы города Салехарда восьмого созыва. Сегодня, 5 августа, в окружной столице прошла жеребьёвка по распределению эфирного времени на радио и телевидении, а также печатной площади в муниципальных СМИ между зарегистрированными кандидатами в депутаты.