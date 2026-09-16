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В Минпросвещения рассказали о новых модулях для физкультуры в школах

В Минпросвещения рассказали о новых модулях для физкультуры в школах

Пресс-служба Минпросвещения 16 сентября сообщила о методических материалах, касающихся преподавания физкультуры в школах.

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