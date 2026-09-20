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ТАСС

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В Узбекистане на выборах в Госдуму проголосовали около 500 человек к 11:00 мск

В Узбекистане на выборах в Госдуму проголосовали около 500 человек к 11:00 мск

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 500 человек проголосовали к 13:00 по местному времени (11:00 мск) на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Узбекистане.

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