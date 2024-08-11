Первые три принципиально новые трамваи доставлены в Новосибирск

В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701. «Они будут использоваться для модернизации трамваев на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь».
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