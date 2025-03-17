Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле с 17 марта закрыт на капитальный ремонт

Постамент «Вечный огонь» в Нижегородском кремле с 17 марта 2025 года закрыт на капитальный ремонт. Плановые работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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