Шикарный ответ Белоусова, сюрприз под Курском, бабье лето: что будет дальше

Министру обороны России Андрею Белоусову посоветовали «шикарный ответ» за вторжение ВСУ в Курскую область, российские бойцы оставили послание с извинениями в доме курян и ожидания синоптиков на бабье лето в Москве — такие новости оказались в центре внимания СМИ и социальных сетей.