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  • татьяна неструева
    ты  смотри  о Вагнере  вспомнили .  то безжалостно  убивали обвиняли во  всех  грехах   а сейчас  вспомнили"Козырь" Белоусов...
  • Yvan
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  • Виктор
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Шикарный ответ Белоусова, сюрприз под Курском, бабье лето: что будет дальше

Шикарный ответ Белоусова, сюрприз под Курском, бабье лето: что будет дальше

Министру обороны России Андрею Белоусову посоветовали «шикарный ответ» за вторжение ВСУ в Курскую область, российские бойцы оставили послание с извинениями в доме курян и ожидания синоптиков на бабье лето в Москве — такие новости оказались в центре внимания СМИ и социальных сетей.

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