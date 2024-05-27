Онугха стал лучшим игроком мая в Суперлиге Дании. У него 5 голов в 4 матчах

Экс-игрок «Рубина», «Краснодара» и «Крыльев Советов» впервые удостоился этого звания в Дании. В мае российско-нигерийский нападающий, выступающий в этом сезоне за «Вайле», отметился пятью голами в четырех матчах.
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