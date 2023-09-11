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Ответ за "Северные потоки"

Ответ за "Северные потоки"

Если почитать многих блогеров и публицистов, то создаётся впечатление, будто Россия вообще не умеет отвечать на жёсткие ходы Запада.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
В этом вся соль.
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11 час.
Сергей Гощанский
автор утверждает, что это тихая спецоперация??? Богатая фантазия
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8 час.
Кораблев Сергей
Нигер просто выторгует больше долларов за транзит газа через свою территорию. И при чём здесь Россия?
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4 час.

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