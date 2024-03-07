Медвежий угол
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Медвежий угол

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Алла Пугачева взбесила народ рычанием о том, что нормальные люди не вернутся в Россию: "А ведь это агония"

Алла Пугачева взбесила народ рычанием о том, что нормальные люди не вернутся в Россию: "А ведь это агония"

Алла Пугачева возмутила россиян словами о том, что нормальные люди не вернутся в Россию Алла Пугачева за неделю до своего юбилея, вероятно, лишилась последнего шанса на прощение.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Нормальные люди, когда трезвы головой и не потеряли честь, лишь трудом, потом, иногда кровью зарабатывают на жизнь, а не проституцией во всех ее видах.
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22 мин.
А
Авдотья
Может бедной несчастной пожилой безмозглой старушке в ноги броситься с криком &quot;прости нас ненормальных&quot;. Так это уж вы и без нас
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21 мин.
Erl Schweizer
У каждого человека есть близкие, молодые и старые, о которых нужно заботиться, а чужих, ту часть, которая обожралась баблом, презирает тебя, потому что ты не предатель, рассудок не возбраняет и на три буквы послать. Пугачева - одна из длинного списка узаконенных воров, лицемеров, возомнивших из себя исключительных особ, которые не видят смысла уже в жизни кроме шастанья по красным дорожкам и кривляния на публике. Красивый или внушительный внешний вид и красивые речи при гнилой и мерзкой душонке - омерзительное сочетание.
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6 мин.

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