Алла Пугачева возмутила россиян словами о том, что нормальные люди не вернутся в Россию Алла Пугачева за неделю до своего юбилея, вероятно, лишилась последнего шанса на прощение.
Алла Пугачева взбесила народ рычанием о том, что нормальные люди не вернутся в Россию: "А ведь это агония"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
Нормальные люди, когда трезвы головой и не потеряли честь, лишь трудом, потом, иногда кровью зарабатывают на жизнь, а не проституцией во всех ее видах.
Ответить
22 мин.
А
Авдотья
Может бедной несчастной пожилой безмозглой старушке в ноги броситься с криком "прости нас ненормальных". Так это уж вы и без нас
Ответить
21 мин.
Erl Schweizer
У каждого человека есть близкие, молодые и старые, о которых нужно заботиться, а чужих, ту часть, которая обожралась баблом, презирает тебя, потому что ты не предатель, рассудок не возбраняет и на три буквы послать. Пугачева - одна из длинного списка узаконенных воров, лицемеров, возомнивших из себя исключительных особ, которые не видят смысла уже в жизни кроме шастанья по красным дорожкам и кривляния на публике. Красивый или внушительный внешний вид и красивые речи при гнилой и мерзкой душонке - омерзительное сочетание.
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии