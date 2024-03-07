Алла Пугачева взбесила народ рычанием о том, что нормальные люди не вернутся в Россию: "А ведь это агония"

Нормальные люди, когда трезвы головой и не потеряли честь, лишь трудом, потом, иногда кровью зарабатывают на жизнь, а не проституцией во всех ее видах.

Может бедной несчастной пожилой безмозглой старушке в ноги броситься с криком "прости нас ненормальных". Так это уж вы и без нас

Erl Schweizer

У каждого человека есть близкие, молодые и старые, о которых нужно заботиться, а чужих, ту часть, которая обожралась баблом, презирает тебя, потому что ты не предатель, рассудок не возбраняет и на три буквы послать. Пугачева - одна из длинного списка узаконенных воров, лицемеров, возомнивших из себя исключительных особ, которые не видят смысла уже в жизни кроме шастанья по красным дорожкам и кривляния на публике. Красивый или внушительный внешний вид и красивые речи при гнилой и мерзкой душонке - омерзительное сочетание.