Нашла его расходную книжку

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаНашла его расходную книжку С мужчиной живу полгода, до этого столько же встречались. Познакомились на сайте. Снимаем квартиру, платим 70% он, 30% я, т.Вернуться к статье277НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваЛично мне такие люди близки и понятны. Усматриваю в этом, прежде всего, рачительность-ничего худого не вижу.Элина МорозоваЯ бы может согласилась, если бы это была бухгалтерия на ВСЕ расходы. А это было "расходы на Иру".Вера ФедороваАаа...да, точно-точно, я как-то не разглядела, и поняла, что он все расходы так расписывает, что мне очень импонирует. А тут, действительно, другое. Скряга.Элина МорозоваИначе бы он и не прятал от нее..Вера ФедороваДа-да...нет, нужно, конечно бы, прояснить ситуацию. Это очень важно, особенно, на этом этапе.Элина МорозоваКонечно. Может и нет смысла продолжать с ним отношения. Жить " в долг" самое худшее.Вера ФедороваДа, пожалуй...ДенисМдаа, будь ты мужем Элины, она бы от тебя ломилась как лошадь Пржевальского и слетали бы тапки.)))Вера ФедороваЛишь бы не женой😄.Элина МорозоваТут все понятно. Уменьшил себе расходы на оплату квартиры. Обеспечил себе бесплатную домработницу. Семью создавать с ней не собирается. Планирует при расставании предъявит ей счет.Борис Шумилов"Семью создавать с ней не собирается." - А что в нашем мире есть достойные, ну конечно кроме вас?))))Элина МорозоваУмных мужчины не любят, достойных не видят. А вот полезных в эксплуатации в быту и сексе приваживают манипуляциями и обманом.Борис Шумилов"А вот полезных в эксплуатации в быту и сексе приваживают манипуляциями и обманом." - Так вы же дамы теперь у нас вумные, универы на тип-топе заканчиваете, не видитесь же на эти мужские манипуляции.)))Элина МорозоваА что это такое? Я не в курсе..Борис Шумилов"Вот хочу спросить - а другие мужчины тоже ведут такие блокноты? Нормально ли это, или это признак чего-то странного?" - Так с современными бабами по другому нельзя.)) Это раньше олень-обеспечун мог хотя бы денюшку принес и спи спокойно, теперь и спать спокойно опасно.))Элина МорозоваА сейчас обеспечунов вообще не осталось. Ни оленей , ни шакалов..Борис Шумилов"А сейчас обеспечунов вообще не осталось. Ни оленей , ни шакалов." - Лучше остаться волком одиночкой или медведем в берлоге, чем кобелем в стаи гиен. https://www.youtube.com/watch?v=VCVJlkfdoGw&t=290sЭлина МорозоваДа никто от вас и не ждет благородных львов. Так, что не пыжьтесь и не напрягайтесь.Борис Шумилов"Да никто от вас и не ждет благородных львов. " - Ясно где наши злодейки подхватили такие идейки.))ДенисЕздили на отдых, дарит подарки, подкармливает её в кафе вкусняшками, чё ещё ей надо? Если он не бабник, тогда значит проблемы в плане траха, тут ведь ни слова какой он любовник-трахальщик. Бабу только бабки волнуют. И отгадайте, кто тему выложила? От неё постоянно темы про мелочный баб.)))Валентин ПоляковПрошу прощения у впечатлительных дам, но тема высосана из члена кобеля мелкой породы...aleks virtДурь собачьяВВоробейЕдинственное разумное обяснение: у мажчины, с одной стороны, забывчивость на то, что он делает для других, а с другой, достаточно чёткая установка, что для ближнего ему следует делать по мере воможностей. А главное, он знает, что с женщиной без этого нельзя, а потому следует не упускать систематически это делать. Вот и приходится вести учёт, чтобы можно было себе напомнить, и вовремя внести коррективы, если требуется. Я бы сказал, что это - примерный мужчина! Но, возможно, как это часто бывает, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.ВВоробейИ, вообще, очень возможно, этот блокнот он ищзготовил и подбросил совершенно умышленно, чтобы увидеть, как она будет рагировать. Ведь, лучше с умный потерять, чем с дураком найти.Любовь МаловаЯбы положила книжицу на место,но выводы для себя сделала.Раз мужчина записывает все расходы на меня,значит,эти расходы делаются не от души и с таким точно не стоит продолжать отношения.Лучше всего под культурным предлогом с ним расстаться.А лучше сделать так,чтобы это он захотел расстаться..Vиктор Гуляка)) Мужик хочет сравнить былые расходы на платных простибох и на "бесплатную жену".. Если сравнение будет не в пользу "Иры", то штепсель в паспорте ставить не будет, пойдет по более выгодному пути.Annet freeУ меня только буквы...🤦🏻♀️Комментировать
Свежие комментарии