Всех судимых мигрантов предложили высылать из России

Высылать из России предложили всех мигрантов с судимостью, в том числе снятой или погашенной. Внесение соответствующего законопроекта на следующей неделе анонсировала в соцсетях 23 августа зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.
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