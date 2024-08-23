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Парламентская газета

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Всех судимых мигрантов предложили высылать из России

Высылать из России предложили всех мигрантов с судимостью, в том числе снятой или погашенной. Внесение соответствующего законопроекта на следующей неделе анонсировала в соцсетях 23 августа зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

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ЛС
Лидия Санникова
Болтуны. Всех гать в свои кишлаки и аулы.
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