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Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Мне кажется, эти народы – братья»

Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Мне кажется, эти народы – братья»

Леандро Фернандес считает россиян и аргентинцев братскими народами.  – Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл.

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