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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умар Кремлев: «Не понимаю тех, кто готовы выступать на ОИ без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, предатели»

«Когда в боксе был выбор остаться, но выступать под нейтральным флагом, я сказал так: либо я останусь, либо уйду, но IBA не будет существовать.

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