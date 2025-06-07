Пытка длилась часами: 4 марокканца связали русского парня в Ессентуках. Финал вышел не радужный

АЛЕКСАНДР Крымский Зачем этих черножопых обезьян из марроко пускают в Россию тем более они воюют против нас на стороне хохловии. Нам что ишаков из сразии не хватает? Теперь еще и бешенные обезьяны едут. Пусть учатся в хохловии. Тем более наркоман обещал бесплатное обучение ткм кто пойдет в окоп за него подыхать.

Т Тамара Молодые специалисты становятся у руля своих государств, а следовательно, учившиеся в России студенты будут двигать политику в нужном нам направлении или, в крайнем случае, останутся лояльными. Не зря все "птенцы перестройки" стажировались за бугром.