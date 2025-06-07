Avia.pro - СМИ 27 мая 2025 года в Ессентуках произошла трагедия, потрясшая местных жителей.
Пытка длилась часами: 4 марокканца связали русского парня в Ессентуках. Финал вышел не радужный
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Зачем этих черножопых обезьян из марроко пускают в Россию тем более они воюют против нас на стороне хохловии. Нам что ишаков из сразии не хватает? Теперь еще и бешенные обезьяны едут. Пусть учатся в хохловии. Тем более наркоман обещал бесплатное обучение ткм кто пойдет в окоп за него подыхать.
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22 час.
Т
Тамара
Молодые специалисты становятся у руля своих государств, а следовательно, учившиеся в России студенты будут двигать политику в нужном нам направлении или, в крайнем случае, останутся лояльными. Не зря все "птенцы перестройки" стажировались за бугром.
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21 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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9 час.
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