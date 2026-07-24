Первые в мире: отечественные бесшатунные двигатели Компьютерный концепт бесшатунного мотора ОМ-127РНШедевр механикиЗачем, собственно, изымать из двигателя шатун? Дви.
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Первые в мире: отечественные бесшатунные двигатели Компьютерный концепт бесшатунного мотора ОМ-127РНШедевр механикиЗачем, собственно, изымать из двигателя шатун? Дви.
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