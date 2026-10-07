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Аргументы и Факты

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Месси не смог побить рекорд Роналду по голам за национальную сборную

Месси не смог побить рекорд Роналду по голам за национальную сборную

Аргентинский футболист Лионель Месси не смог побить рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов за национальную сборную.

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