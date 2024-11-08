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Эксперт рассказала, как "разморозить" накопительную пенсию до 30 ноября

Эксперт рассказала, как "разморозить" накопительную пенсию до 30 ноября

До этого срока их нужно перевести в программу долгосрочных сбережений.Для использования накопительной пенсии в 2025 году нужно в срок до 30 ноября перевести деньги в программу долгосрочных сбережений.

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