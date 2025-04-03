Суть инициативы: квартира вместо процедуры «Реализация залога уже покрывает требования банка — банкротство становится избыточным инструментом» — поясняет… Ипотека вне банкротства: как новый закон изменит правила игры для россиян .
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