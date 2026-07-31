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ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье

ФИА подтвердила новых владельцев коммерческих прав на чемпионат мира (WRC) и Европы (ERC) по ралли. Правами теперь обладают французская компания в сфере автомобильных технологий Cosmobilis и частный кредитный инвестор Park Square Capital.

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