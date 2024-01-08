Жаль, что севастопольские депутаты и чиновники мало рассказывают севастопольцам о том, сколько всего интересного и хорошего делается государством для развития культурного кластера.
Дорого и богато в севастопольской культуре 2023 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Нет время у чиновников Севастополя на работу с молодежью.Приходите в парк Муссон.Скамейки стояли вдоль аллеи, сейчас их растащили по кустам.Вокруг все завалено окурками упаковками, бутылками, валяются презервативы, скамейки все (!!!) расписаны всякими пошлостями.21 век!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии