Дорого и богато в севастопольской культуре 2023 года

НС

Наталья Середа

Нет время у чиновников Севастополя на работу с молодежью.Приходите в парк Муссон.Скамейки стояли вдоль аллеи, сейчас их растащили по кустам.Вокруг все завалено окурками упаковками, бутылками, валяются презервативы, скамейки все (!!!) расписаны всякими пошлостями.21 век!