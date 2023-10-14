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Подмосковные строители восстановили все конструктивные элементы дома «Азовстали» в Мариуполе

Подмосковные строители восстановили все конструктивные элементы дома «Азовстали» в Мариуполе

Специалисты «Единого заказчика в сфере строительства» и Фонда капитального ремонта, входящего в структуру Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, успешно восстановили все конструктивные элементы дома «Азовстали» в Мариуполе, заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации.

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