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Царьград

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В доме престарелых в Старой Купавне убили постояльца

В доме престарелых в Старой Купавне убили постояльца

Конфликт со смертельным исходом возник между двумя постояльцами пансионата в Подмосковье.Убийство произошло в доме престарелых в Московской области.

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