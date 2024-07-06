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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Зоя Келешиди
    А когда Попова из тюрьмы вытаскивать будете???А.Белоусов всерьё...
  • Lana_Borei Иванова
    Вот так и ИСТОРИЮ переписывают! Каждый раз с небольшими отклонениями от оригинала. Взгляд, слово, интонация и тд. И в...Врагов не надо...
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    И будут прилизанные чистенькие мальчики и подкрашенные, причесанные по моде барышни модельной внешности  в наглаженны...Врагов не надо...

Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Кто победит ? ❗️В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Не факт что это не по заказу западных спецслужб...
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8 час.
Наталия
Наши главные творцы и блюстители законов  не спят, они свои доходы от нелегальных и легальных мигрантов, этнических диаспор, ММА клубов и прочих бандитских организаций и преступных схем подсчитывают. У них в душе и  в мозгах давно активен только калькулятор, заменяющий чувство долга и ответственность перед страной и ее гражданами
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Законы, не позволяющие селить мигров в подвальные помещения МКД. есть. Может жители просто не знают-не пользуются? Мы, жители МКД, Новосибирск, Академгородок, сами, домовым советом, распоряжаемся подвальными-чердачными помещениями, на тему кому сдавать,  и куда выручка пойдет. И это все в рамках закона.
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7 час.

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