Шерифы виски пьют, Русская Община действует: Подвальные бои в Красногорске, русские на страже

Сергей Алексеев Не факт что это не по заказу западных спецслужб...

Наталия Наши главные творцы и блюстители законов не спят, они свои доходы от нелегальных и легальных мигрантов, этнических диаспор, ММА клубов и прочих бандитских организаций и преступных схем подсчитывают. У них в душе и в мозгах давно активен только калькулятор, заменяющий чувство долга и ответственность перед страной и ее гражданами