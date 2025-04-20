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Курьеров на электровелосипедах хотят прогнать с тротуаров

Курьеров на электровелосипедах хотят прогнать с тротуаров

Велокурьеров, рассекающих на бешеных скоростях по городу, могут убрать с тротуаров. По крайней мере частично: им запретят ездить там, где нет для этого специализированных выделенных полос или велодорожек.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Нормальная тема. Почему не убрать? У электровелов колёсья достаточного диаметра, чтобы нормально проходить дежурные неровности полотна проезжей части и трамвайные пути на перекрёстках. Всё.  На тротуарах они представляют опасность для пешеходов. На проезжей части - формально для них будут представлять опасность механические транспортные средства, доминирующие там. Но: - зеркала заднего вида никто не отменял; - мощная энергобаза является залогом обеспеченной подачи ультраярких световых сигналов в соответствии с требованиями ПДД не хуже, чем это способны делать мотоциклы; - в конце концов, практической многолетней всепогодной всесезонной городской ездой доказана возможность вождения по дорогам даже обычного педального вела с некоторой энергобазой для подачи светосигналов (в том числе зимой при доказанном нижнем пике температур минус 30). А ведь электрики в педали не вкладываются. Убрать, убрать с тротуаров нафиг. Хватить пешеходьям быть у группе риска, - пусь-ко кульеры почуйствують себю улошными водителями, носителями прав и обязанностев по ПДД.
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