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Медведев: в случае нового Майдана кровавый клоун Зеленский позавидует судьбе Януковича

Медведев: в случае нового Майдана кровавый клоун Зеленский позавидует судьбе Януковича

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае нового Майдана на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский станет сильно завидовать судьбе бывшего президента страны Виктора Януковича.

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