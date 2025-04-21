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Отключать отопление по прогнозам синоптиков предложили в Госдуме

Отключать отопление по прогнозам синоптиков предложили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил о необходимости разработки четких критериев отключения отопления в жилых зданиях, учитывающих не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков.

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