Связист «Ахиллес» рассказал, за что его представили к награде «Георгиевский крест»

Михаил Поспелов

Стиль изложения точно как у линейного надсмотрщика. Хоть ни чего плохого сказать про них не могу. Думаю, что это одна из самых опасных специальностей в связи. Линейные надсмотрщики прокладывают и ремонтируют кабельные линии связи, если кто не в курсе. Катушку, телефон на плечо и побежал. Чем дальше бежишь, тем катушка легче. Одной катушки хватает на 500 м. Бывает, что тащить приходится не одну катушку.