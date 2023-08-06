Линейный надсмотрщик с позывным «Ахиллес» рассказал о своей работе в зоне спецоперации - какие задачи стоят перед связистами, как прокладывают связь через заминированные территории и горящие леса, а также за что его представили к награде «Георгиевский крест».
Связист «Ахиллес» рассказал, за что его представили к награде «Георгиевский крест»
Комментарии
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Михаил Поспелов
Стиль изложения точно как у линейного надсмотрщика. Хоть ни чего плохого сказать про них не могу. Думаю, что это одна из самых опасных специальностей в связи. Линейные надсмотрщики прокладывают и ремонтируют кабельные линии связи, если кто не в курсе. Катушку, телефон на плечо и побежал. Чем дальше бежишь, тем катушка легче. Одной катушки хватает на 500 м. Бывает, что тащить приходится не одну катушку.
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13 час.
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