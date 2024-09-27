В четверг на «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Бэтмена. Об этом сообщает «Чемпионат». На голливудской «Аллее славы» воздают честь не только прославленным актерам, музыкантам и другим деятелям поп-культуры, но и культовым персонажам.