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Культуромания

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На «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Бэтмена

На «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Бэтмена

В четверг на «Аллее славы» в Голливуде открыли звезду Бэтмена. Об этом сообщает «Чемпионат». На голливудской «Аллее славы» воздают честь не только прославленным актерам, музыкантам и другим деятелям поп-культуры, но и культовым персонажам.

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