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Кадры применения дронов-камикадзе Altius-700 с борта вертолета H-60M Black Hawk в пустыне Мохаве. Компания Anduril заявляет, что беспилотники тестировались в условиях работы самостоятельной группой - автономно обнаруживали цели, обменивались данными между собой и осуществляли поражение.

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