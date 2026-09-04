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Царьград

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Нарышкин сообщил о росте угроз в мире для стран СНГ

Нарышкин сообщил о росте угроз в мире для стран СНГ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании стран СНГ в Стрельне заявил о росте глобальных угроз и подчеркнул важность координации спецслужб для усиленной национальной безопасности региона.

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