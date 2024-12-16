Нацбанк начал контролировать траты украинцев за рубежом

Нацбанк взял под контроль траты украинцев за рубежом с валютных карт Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков данные о заграничных расчетах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет должен быть представлен до 16 декабря.