Слова Трампа о ключевой роли США в победе над фашизмом оценили

Глава Белого дома Дональд Трамп словами о победе США во Второй мировой войне ищет подходы к американской аудитории, потому что сейчас у него самый низкий рейтинг после 100 дней пребывания у власти среди всех бывших президентов, объяснил политолог Константин Калачев.