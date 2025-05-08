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Слова Трампа о ключевой роли США в победе над фашизмом оценили

Слова Трампа о ключевой роли США в победе над фашизмом оценили

Глава Белого дома Дональд Трамп словами о победе США во Второй мировой войне ищет подходы к американской аудитории, потому что сейчас у него самый низкий рейтинг после 100 дней пребывания у власти среди всех бывших президентов, объяснил политолог Константин Калачев.

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