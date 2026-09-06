SHOT: актер Максим Лагашкин вышел из состава учредителей бара

Актер Максим Лагашкин вышел из состава учредителей своего бизнеса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
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