Аэропорт Екатеринбурга будет отправлять самолёты на Кипр

Первые самолёты в европейскую страну отправятся весной 2025 года.В предстоящем весеннем сезоне жители Екатеринбурга получат возможность отправиться на Кипр, благодаря запуску авиарейсов в направлении Ларнаки.
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