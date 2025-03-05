Трамп заявил о подписании около 100 указов

Действующий президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил, что с момента вступления в должность подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий.
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