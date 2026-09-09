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Царьград

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Соколов: средняя цена Lada — 1,5 млн рублей, в 2,5 раза ниже рынка

Соколов: средняя цена Lada — 1,5 млн рублей, в 2,5 раза ниже рынка

Президент «Автоваза» Максим Соколов озвучил среднюю стоимость новых автомобилей Lada — она составляет 1,5 млн рублей.

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