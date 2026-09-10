Депутат Рады Микиша: Кушнер и Уиткофф привезли в Киев «условия капитуляции»

Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе недавнего визита в Киев привезли условия капитуляции Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Генералы идут на ...
- ГБ Трамп признал, чт...
- Политолог Туманян...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым