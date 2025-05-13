СПбГУВМ: форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекциям

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что радужная форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекционным заболеваниям, чем атлантический лосось из морских хозяйств.
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