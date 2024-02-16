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Ксения Собчак показала откровенное декольте на видео

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенный наряд на видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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