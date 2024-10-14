РЖД не хотят возить уголь даже задорого. Деньги на ВСМ соберут с грузовладельцев. Российское ПО требует времени. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД изменить подход к доступу грузов на сеть, просьба госкорпораций перенести переход на российское программное обеспечение (ПО) и ожидаемый рост контейнерных перевозок в 1,5 раза к 2035 году.
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