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Бербок попыталась оправдать размещение в ФРГ ракет США "сдерживанием России"

Бербок попыталась оправдать размещение в ФРГ ракет США "сдерживанием России"

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в статье для издания Bild попыталась оправдать размещение американских ракет в ФРГ необходимостью в "сдерживающим факторе" против России.

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Комментарии
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Eduard
Видали шлюху,она население Германии подставляет под ответный удар,а сама шлюхо если что в США смоется не бойсь хазу там уже прикупила.
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16 час.
Eduard
Наглее современного &quot;руководства&quot; в Европе небыло никогда!Это Европа переворот устроила на Украине и не только,а это преступление.Так кто из нас преступник?
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16 час.
Eduard
Народ Германии очевидно тупой слушая чушь кухарки-доярки!
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16 час.

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