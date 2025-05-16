В Заинске прошла 42-я встреча с участниками СВО, находящимися в краткосрочном отпуске

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергә – Мы вместе» города Заинска состоялась очередная, 42-я по счёту, встреча главы Заинского района Разифа Каримова с военнослужащими — участниками специальной военной операции, вернувшимися в краткосрочный отпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии