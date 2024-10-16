Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    чё, бабы не дают?Как изменились же...
  • Ингерман Ланская
    Женщина только в России наконец, стала ЖЕНЩИНОЙ. а не как в совдепии - товарисч, член, винтик ,строитель камунизьма...Как изменились же...
  • Майя Maja
    Если все оденутся в юбки-платья-шляпки и встанут на каблуки, то от вас мужики мокрое место останется)) А так всем удо...Как изменились же...

Как изменились женщины за последние 25-30 лет? Четыре главных отличия

Как изменились женщины за последние 25-30 лет? Четыре главных отличия

«Сейчас женщины, получившие больше независимости, чем когда-либо ранее в истории, ведут себя ровно также, как до этого вели себя мужчины ещё 50 лет назад — перебирают харчами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Если все оденутся в юбки-платья-шляпки и встанут на каблуки, то от вас мужики мокрое место останется)) А так всем удобно ( но уход за собой никто не отменял, согласна и особенно самим мужикам)
Ответить
13 час.
Ингерман Ланская
Женщина только в России наконец, стала ЖЕНЩИНОЙ. а не как в совдепии - товарисч, член, винтик ,строитель камунизьма...
Ответить
8 час.
Ингерман Ланская
чё, бабы не дают?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх