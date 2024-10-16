«Сейчас женщины, получившие больше независимости, чем когда-либо ранее в истории, ведут себя ровно также, как до этого вели себя мужчины ещё 50 лет назад — перебирают харчами.
Как изменились женщины за последние 25-30 лет? Четыре главных отличия
Комментарии
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Майя Maja
Если все оденутся в юбки-платья-шляпки и встанут на каблуки, то от вас мужики мокрое место останется)) А так всем удобно ( но уход за собой никто не отменял, согласна и особенно самим мужикам)
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13 час.
Ингерман Ланская
Женщина только в России наконец, стала ЖЕНЩИНОЙ. а не как в совдепии - товарисч, член, винтик ,строитель камунизьма...
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8 час.
Ингерман Ланская
чё, бабы не дают?
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8 час.
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