Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Бывший депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт», немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Устав ООН до сих пор содержит оговорку о «вражеских государствах».