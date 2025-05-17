16 историй о мужьях, чьи поступки заставили жен потерять дар речи

Ох, как же повезло тем, чьи половинки постоянно устраивают сюрпризы! С такими людьми скучать не приходится: то внезапно исполнят давнюю мечту, то выдадут во сне шедевральную фразу, а то и вовсе угадают желание, которое вы сами еще не осознали.
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