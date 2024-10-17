Rigaku привлекла $751 млн после оценки первичного публичного размещения акций в Японии

Компания Rigaku Holdings Corp., специализирующаяся на рентгеновских технологиях, установила цену на свое первичное публичное размещение акций (IPO) в Японии на верхнем уровне заявленного диапазона, привлекая 112,3 миллиарда иен ($751 миллион).
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