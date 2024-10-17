Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Rigaku привлекла $751 млн после оценки первичного публичного размещения акций в Японии

Компания Rigaku Holdings Corp., специализирующаяся на рентгеновских технологиях, установила цену на свое первичное публичное размещение акций (IPO) в Японии на верхнем уровне заявленного диапазона, привлекая 112,3 миллиарда иен ($751 миллион).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх