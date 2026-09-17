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Регионы России

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Дегтярев заявил о решительной борьбе за допуск российских спортсменов с национальным флагом

Дегтярев заявил о решительной борьбе за допуск российских спортсменов с национальным флагом

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) практически не осталось возможностей для отказа российским спортсменам в участии в соревнованиях под национальным флагом.

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