Дегтярев заявил о решительной борьбе за допуск российских спортсменов с национальным флагом

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) практически не осталось возможностей для отказа российским спортсменам в участии в соревнованиях под национальным флагом.
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