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Петербургский дневник

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Дмитрий Медведев озвучит основы урегулирования конфликта

Дмитрий Медведев озвучит основы урегулирования конфликта

Важно восстановление между сторонами конфликта доверия на всех уровнях Устойчивый мир, права человека, доверие между участниками конфликта на всех уровнях и обязательство не чинить препятствий мирному урегулированию должны стать основой нового международного постконфликтного урегулирования.

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