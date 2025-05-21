Дмитрий Медведев озвучит основы урегулирования конфликта

Важно восстановление между сторонами конфликта доверия на всех уровнях Устойчивый мир, права человека, доверие между участниками конфликта на всех уровнях и обязательство не чинить препятствий мирному урегулированию должны стать основой нового международного постконфликтного урегулирования.
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